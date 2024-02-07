Разницу в зарплате офисных сотрудников и работающих из дома оценили

Эксперт Святицкая: выходящим в офис предлагают зарплату выше, чем удаленщикам

Сотрудники, выходящие в офис, в 2023 году могли рассчитывать на зарплату в 10 тысяч рублей больше, чем работающие из дома. Об этой разнице рассказала НСН руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.

По ее словам, удаленка и гибридный график вошли в список основных и базовых требований соискателей для представителей основной массы офисных профессий.

«Особенно ценятся у соискателей работодатели, которые перешли на удаленную работу раньше других и за счет этого смогли максимально эффективно организовать рабочие процессы, предоставляя сотрудникам больше свободы», — объяснила специалист.

Как стало известно ранее, более двух третей работающих удаленно россиян (71 процент) заявили в ходе опроса, проведенного кадровой компанией UTEAM, что такой формат трудоустройства их сейчас полностью устраивает, но в то же время только 35 процентов удаленщиков не готовы рассматривать предложения, связанные с занятостью в офисе. Таким образом, доли респондентов, которые трудятся из дома и тех из них, кто захотел снова начать работать в оффлайн-режиме, оказались примерно равными.