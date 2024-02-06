Работающие удаленно россияне массово захотели вернуться в офис

UTEAM: о готовности начать работать в офисе заявили 65 % российских удаленщиков

Более двух третей работающих удаленно россиян (71 процент) заявили, что такой формат трудоустройства их сейчас полностью устраивает, но в то же время только 35 процентов удаленщиков оказались не готовы рассматривать предложения, связанные с занятостью в офисе. Таким образом, доли респондентов, которые трудятся из дома и тех из них, кто захотел снова начать работать в оффлайн-режиме, оказались примерно равными, следует из результатов опроса, проведенного кадровой компанией UTEAM, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

При этом из массово заявивших о такой готовности респондентов 38 процентов рассчитывают найти новую работу в гибридном графике, а еще 27 процентов обращают внимание только на те вакансии, которые предполагают ежедневную занятость вне дома.

Среди причин, побуждающих рассмотреть возможность вернуться к работе в офисе, самыми популярными оказались стремление к живому общению с коллегами (55 процентов), возможность быстрее обсуждать рабочие вопросы (47 процентов), наличие удобного и обустроенного рабочего места (36 процентов) и четкий график, дающий возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью (35 процентов).

Ранее более половины опрошенных россиян заявили о готовности переехать в другой город ради постоянной или проектной работы. Максимум респондентов рассчитывает перебраться с этой целью в Санкт-Петербург, Москву или Сочи. Главным условием для переезда 89 процентов готовых к нему граждан назвали увеличение доходов.