Россияне рассказали о согласии на переезд ради работы

Более половины россиян выразили готовность переехать в другой город ради работы

Больше половины (52 процента) опрошенных россиян заявили о готовности переехать в другой город ради постоянной или проектной работы, следует из результатов исследования «Работы.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Специалисты сервисов изучили ответы более 3,5 тысячи совершеннолетних россиян из всех регионов страны. 37 процентов из них согласны на переезд ради трудовой деятельности, если для него будут подходящие условия. При этом 42 процента опрошенных готовы рассмотреть возможность переезда в случае увеличения заработной платы более чем в два раза, а 29 процентов — при прибавке от 51 до 100 процентов.

Большинство респондентов хотело бы, чтобы городом для переезда стал Санкт-Петербург. Вторым и третьим в списке оказались Москва и Сочи, а замкнули пятерку желанных для смены места жительства населенных пунктов Краснодар и Калининград.

Главным условием для переезда 89 процентов готовых к нему респондентов назвали увеличение доходов. В топ-3 наиболее популярных ответов на соответствующий вопрос также вошли получение жилья, предоставленного работодателем (71 процент), и желание, чтобы это было место с комфортным климатом (51 процент).

Ранее из результатов другого опроса стало известно, что за последние два года 55 процентов россиян сменили профессию, причем более трети из них освоили сферу IT, которую оценивают как наиболее перспективную и мобильную. Женщины шли на такие изменения вдвое чаще мужчин.