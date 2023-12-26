Долю сменивших профессию россиян оценили
Больше половины респондентов сменили профессию за последние два года, выяснили специалисты агентства аутстаффинга персонала Kokoc Staff, опросившие тысячу россиян. Материалы проведенного ими исследования поступили в «Ленту.ру».
Отмечается, что из 55 процентов респондентов, заявивших о смене деятельности, более трети освоили сферу IT, которую оценивают как наиболее перспективную и мобильную, а по 30 процентов покинули такие сферы, как «администрация и руководство среднего звена», а также «гостинично-ресторанный бизнес и туризм». Согласно результатам, в двух случаях из трех профессию меняли женщины, и только в одном — мужчины.
Наиболее распространенным возрастом для столь радикальных карьерных изменений оказался промежуток между 25 и 35 годами, на который суммарно также пришлось 55 процентов случаев смены профессии. Причиной смены сферы деятельности по 40 процентов респондентов назвали более высокий заработок и интерес к новым занятиям.
Ранее из результатов другого опроса, организованного «Работой.ру», стало известно, что 57 процентов россиян готовы поменять работу в 2024 году, а ровно половина респондентов желает также сменить профессию.