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19:21, 26 декабря 2023Экономика

Долю сменивших профессию россиян оценили

Kokoc Staff: 55% россиян сменили профессию за последние два года

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва» 

Больше половины респондентов сменили профессию за последние два года, выяснили специалисты агентства аутстаффинга персонала Kokoc Staff, опросившие тысячу россиян. Материалы проведенного ими исследования поступили в «Ленту.ру».

Отмечается, что из 55 процентов респондентов, заявивших о смене деятельности, более трети освоили сферу IT, которую оценивают как наиболее перспективную и мобильную, а по 30 процентов покинули такие сферы, как «администрация и руководство среднего звена», а также «гостинично-ресторанный бизнес и туризм». Согласно результатам, в двух случаях из трех профессию меняли женщины, и только в одном — мужчины.

Наиболее распространенным возрастом для столь радикальных карьерных изменений оказался промежуток между 25 и 35 годами, на который суммарно также пришлось 55 процентов случаев смены профессии. Причиной смены сферы деятельности по 40 процентов респондентов назвали более высокий заработок и интерес к новым занятиям.

Ранее из результатов другого опроса, организованного «Работой.ру», стало известно, что 57 процентов россиян готовы поменять работу в 2024 году, а ровно половина респондентов желает также сменить профессию.

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      Дмитрий Воронин
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