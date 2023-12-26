Долю сменивших профессию россиян оценили

Kokoc Staff: 55% россиян сменили профессию за последние два года

Больше половины респондентов сменили профессию за последние два года, выяснили специалисты агентства аутстаффинга персонала Kokoc Staff, опросившие тысячу россиян. Материалы проведенного ими исследования поступили в «Ленту.ру».

Отмечается, что из 55 процентов респондентов, заявивших о смене деятельности, более трети освоили сферу IT, которую оценивают как наиболее перспективную и мобильную, а по 30 процентов покинули такие сферы, как «администрация и руководство среднего звена», а также «гостинично-ресторанный бизнес и туризм». Согласно результатам, в двух случаях из трех профессию меняли женщины, и только в одном — мужчины.

Наиболее распространенным возрастом для столь радикальных карьерных изменений оказался промежуток между 25 и 35 годами, на который суммарно также пришлось 55 процентов случаев смены профессии. Причиной смены сферы деятельности по 40 процентов респондентов назвали более высокий заработок и интерес к новым занятиям.

Ранее из результатов другого опроса, организованного «Работой.ру», стало известно, что 57 процентов россиян готовы поменять работу в 2024 году, а ровно половина респондентов желает также сменить профессию.