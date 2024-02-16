Российский «Ведомый» обеспечит скрытность подлодок

ОСК: морской беспилотник «Ведомый» обеспечит скрытность обитаемых подлодок

Перспективный морской подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый»), который разработали специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», способен обеспечивать скрытность обитаемых подлодок. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), куда входит «Рубин», передает ТАСС.

«Планируется, что "Суррогат-В" будет обеспечивать действия обитаемых подводных лодок, в первую очередь — в части сохранения и восстановления их скрытности. "Ведомый" возьмет на себя выполнение задач, которые могут демаскировать "ведущего", — связь, использование активных средств поиска и тому подобное», — сообщили в ОСК.

В пресс-службе корпорации уточнили, что «Суррогат-В» может вести ледовую разведку в районах со сплошным ледовым покровом, а в миноопасных районах — искать мины. Сбор информации при помощи беспилотника быстрее и безопаснее, чем при использовании бортовых средств подлодок.

Аппарат водоизмещением около 40 тонн обладает дальностью плавания до 800 миль.

В декабре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России работают над созданием ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до пяти килограммов.