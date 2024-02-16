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12:02, 16 февраля 2024Наука и техника

Российский «Ведомый» обеспечит скрытность подлодок

ОСК: морской беспилотник «Ведомый» обеспечит скрытность обитаемых подлодок

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Перспективный морской подводный беспилотник «Суррогат-В» («Ведомый»), который разработали специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», способен обеспечивать скрытность обитаемых подлодок. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), куда входит «Рубин», передает ТАСС.

«Планируется, что "Суррогат-В" будет обеспечивать действия обитаемых подводных лодок, в первую очередь — в части сохранения и восстановления их скрытности. "Ведомый" возьмет на себя выполнение задач, которые могут демаскировать "ведущего", — связь, использование активных средств поиска и тому подобное», — сообщили в ОСК.

В пресс-службе корпорации уточнили, что «Суррогат-В» может вести ледовую разведку в районах со сплошным ледовым покровом, а в миноопасных районах — искать мины. Сбор информации при помощи беспилотника быстрее и безопаснее, чем при использовании бортовых средств подлодок.

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