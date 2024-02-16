Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:50, 16 февраля 2024Россия

Сенатор оценил планы ЕС жить без российского газа

Сенатор Цеков назвал чушью слова Симсон о планах ЕС жить без российского газа
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал заявление европейского комиссара по энергетике Кадри Симсон о том, что Евросоюз намерен отказаться от российского газа. Слова сенатора приводит РИА Новости.

Цеков оценил планы ЕС жить без российского газа и назвал их абсолютной чушью, а также ерундой. По его словам, подобные заявления делают люди, которые переворачивают все с ног на голову. Цеков добавил, что с таким же успехом в Европе могут сказать, что они научились жить без воздуха, дующего со стороны России.

«Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так», — отметил политик.

14 февраля Еврокомиссия заявила о ненужности транзита российского газа через Украину. «Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок», — подчеркнула Кадри Симсон.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это не просто игрушки и хотелки». Путин обсудил строительство высокоскоростных железных дорог в России

      ВСУ заявили о готовности перебросить бойцов из Авдеевки на новые позиции

      Сенатор оценил планы ЕС жить без российского газа

      Минтранс пообещал движение поездов по ВСМ каждые 10-15 минут

      Бывший премьер Украины оценил вероятность возникновения нового майдана

      Запад обвинили в использовании террористов для свержения неугодных ему режимов

      На Украине заявили о желании ВСУ заключить мир

      Коммунистические секс-работницы занялись экспроприацией денег буржуев-фетишистов

      Девушка отказалась от контрацепции и удивилась переменам в сексе

      Украину предупредили об угрозе со стороны Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше