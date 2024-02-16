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17:21, 16 февраля 2024Россия

Сломавший ногу россиянин два дня провел на улице в 30-градусный мороз и выжил

Под Новосибирском мужчина два дня пробыл на улице в 30-градусный мороз

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В городе Бердске Новосибирской области мужчина был вынужден провести два дня на 30-градусном морозе. Об этом сообщает портал infopro54 со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Олега Колобова.

Россиянин упал в колодец трехметровой глубины. При падении он сломал ногу, из-за чего не мог самостоятельно выбраться на поверхность. Температура воздуха в это время опускалась до минус 35 градусов.

Прохожие услышали стоны мужчины лишь на вторые сутки. Прибывшие на место сотрудники МЧС России эвакуировали его с помощью медицинского снаряжения.

Ранее в Пермском крае пенсионерка заблудилась в лесу и выжила после нескольких дней, проведенных в лесной чаще. Женщине помогло то, что она наткнулась на охотничью избу с запасом еды. Перед этим россиянка прошла пешком более 50 километров.

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      Алан Босиков
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