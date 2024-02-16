Женщина занималась сексом со своим единокровным братом и не знала об этом

Женщина из США случайно узнала, что занималась сексом с единокровным братом, не зная о родстве между ними. Об этом пишет CNN.

39-летняя Виктория Хилл из штата Коннектикут всегда удивлялась, почему она не похожа на своего отца. Со временем она начала испытывать проблемы со здоровьем, которых не было ни у кого в семье, кроме нее. Женщина сделала ДНК-тест и узнала, что у нее не один брат, а несколько десятков братьев и сестер. Впоследствии выяснилось, что ее зачали при помощи донорской спермы, но врач-репродуктолог использовал свой генный материал вместо того, на который соглашалась мать женщины. Как оказалось, он оплодотворил своей спермой не меньше тридцати женщин без их согласия.

Когда Хилл стала искать новых родственников, то с ужасом обнаружила, что один из новых братьев — ее бывший бойфренд, с которым она встречалась в школе. По ее словам, она легко могла бы выйти замуж за парня. «Это меня травмировало. Теперь я смотрю на фотографии людей и думаю, что они могут быть моими родствнниками», — рассказала Хилл в интервью CNN. Кроме того, женщина выяснила, что ходила с другим своим братом в одну начальную школу.

Ранее сообщалось, что в США другой врач-репродуктолог тайно оплодотворил пациентку своей спермой во время искусственной инсеминации. Дочь женщины раскрыла обман при помощи ДНК-теста, который сделала в 42 года.