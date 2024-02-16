Среда обитания
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08:51, 16 февраля 2024Среда обитания

Жителей российского региона предупредили об опасном волнении

МЧС: в Камчатском крае ожидаются десятиметровые волны

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

В акваториях Тихого океана и Берингова моря на территории Камчатского края ожидаются десятиметровые волны. Об опасном явлении жителей предупредили в управлении МЧС по российскому региону.

По прогнозам регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный шторм начнется 17 февраля. В Алеутском муниципальном округе волны будут достигать 10 метров. В ночь на 18 февраля опасное явление затронет Карагинский и Олюторский районы, но волны в этих локациях будут не такими высокими — до девяти метров.

Закончится шторм к середине дня 18 февраля. Находящимся на побережье населенным пунктам усиление ветра опасности не представляет, уточнили в МЧС. А вот суда могут получить повреждения.

«Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах (с возможными нефтеразливами, которые могут повлечь за собой угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях). В связи с этим, руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности», — предупредили в ведомстве.

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      Нина Ташевская
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