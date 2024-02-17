Минобороны страны ЕС признало ведение Западом войны против России

Глава Минобороны Венгрии Салай-Бобровницки: Запад воюет на Украине с Россией

Страны Запада воюют на Украине с Россией с использованием западного же оружия, боеприпасов и на западные деньги. Об этом заявил глава Министерства обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, его слова приводит ТАСС.

Как признался глава Минобороны упомянутой страны Евросоюза, у него сложилось ощущения, что у текущего конфликта не будет конца.

«Мы, Запад, ведем войну», — объявил Салай-Бобровницки, но отметил, что поставляемые Киеву системы вооружения не были адаптированы для украинского конфликта.

Ранее экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис, заявил, что Украина потерпит поражение в том случае, если Соединенные Штаты не продолжат поставки вооружений Киеву. Также, по его мнению, Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию.