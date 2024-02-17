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13:23, 17 февраля 2024Из жизни

Мужчина нашел гранату времен Второй мировой войны во время ремонта ванной

В США мужчина нашел гранату Второй мировой в стене ванной во время ремонта

Фото: HT-Pix / Shutterstock / Fotodom

Житель США обнаружил гранату в стене ванной во время ремонта. Об этом пишет FOX News.

Строитель Вадим Харкавый занимался демонтажом ванны в одном из домов Сиэттла, когда внезапно увидел гранату, спрятанную в стене. От испуга мужчина выбежал из здания и выждал пять минут, на тот случай если задел что-то во время работы. Затем он вернулся и приблизил предмет при помощи камеры на телефоне. Убедившись, что ему не показалось и перед ним действительно граната, он позвонил в полицию.

К дому приехала группа саперов. Они определили, что в гранате нет взрывчатых веществ и она не опасна. При этом устройство было не современным, оно относилось к периоду Второй мировой войны. По словам Харкавого, граната была явно спрятана, причем так, что ее было невозможно найти случайно, если бы не начался ремонт.

Полиция также рассказала мужчине, что ветераны Второй мировой часто привозили с собой подобные сувениры с войны. Скорее всего, один из них спрятал ее в ванной, а затем забыл об этом.

Ранее сообщалось, что ребенок из США обнаружил гранату на заднем дворе своего дома. Снаряд находился под землей внутри бетонного блока.

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      Антонина Черташ
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