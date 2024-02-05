Маленький мальчик нашел гранату на заднем дворе дома

WIS-TV: в США ребенок нашел гранату на заднем дворе дома

Ребенок из США обнаружил гранату на заднем дворе своего дома. Об этом сообщает WIS-TV.

Маленький мальчик нашел боевой припас 30 января в городе Форест-Эйкерс, штат Южная Каролина. Снаряд находился под землей внутри бетонного блока. Саперы, прибывшие на помощь, определили, что граната была небоевая.

Полиция забрала и уничтожила боеприпас. Неизвестно, как граната оказалась под землей и как долго там пролежала.

Ранее сообщалось, что в США делавший ремонт рабочий нашел в стене ванной комнаты гранату времен Второй мировой войны. Он признался, что за 10 лет работы видел такое впервые.