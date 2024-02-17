Премьер Нидерландов отверг вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта

Премьер Нидерландов Рютте: Украина не вступит в НАТО во время конфликта

По мнению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Украина не вступит в НАТО, пока продолжается конфликт с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Рютте отверг вариант вступления Украины в Североатлантический альянс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Пока Украина участвует в боевых действиях, она не может быть принята в НАТО», — заявил премьер-министр.

Ранее в ходе выступления на Мюнхенской конференции Рютте призвал европейские страны прекратить «ныть и стонать» из-за возможной победы на президентских выборах в США бывшего американского лидера Дональда Трампа.