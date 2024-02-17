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16:56, 17 февраля 2024Мир

Премьер Нидерландов отверг вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта

Премьер Нидерландов Рютте: Украина не вступит в НАТО во время конфликта
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: TT News Agency / Christine Olsson / Reuters

По мнению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, Украина не вступит в НАТО, пока продолжается конфликт с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Рютте отверг вариант вступления Украины в Североатлантический альянс во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «Пока Украина участвует в боевых действиях, она не может быть принята в НАТО», — заявил премьер-министр.

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Ранее в ходе выступления на Мюнхенской конференции Рютте призвал европейские страны прекратить «ныть и стонать» из-за возможной победы на президентских выборах в США бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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      Алиса Дмитриева
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