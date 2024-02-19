Американские военные обеспокоились отсутствием финансирования из-за Украины

CNN: в мае у армии США закончатся деньги, если Конгресс откажет в помощи Украине

Американские военные столкнутся с отсутствием финансирования уже в мае, если Конгресс США не одобрит пакет помощи Украине. Об этом передает CNN со ссылкой на источники в вооруженных силах США.

Как рассказали источники, командование американских войск в Европе весной столкнется с трудностями в финансировании операций по переброске подразделений. Если Конгресс не примет закон о военной помощи Украине в течение нескольких месяцев, армии США придется перенаправлять средства с менее важных проектов.

«Если нам не выделят дополнительный пакет финансирования Украины, если работа правительства будет приостановлена, если мы больше ничего не получим и не произойдет никаких изменений, в мае у нас закончатся средства», — заявил один из военных. В частности, будут сокращены расходы на строительство казарм, а также стимулирование набора на военную службу.

Отмечается, что по сути транспортировка войск в Европу уже сейчас оплачивается из резервов Пентагона. Источники подчеркивают, что задержка финансирования будет иметь более широкие последствия, чем срыв обучения украинских военных или оказания помощи Киеву.

Ранее сенатор США Линдси Грэм заявил, что США следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно. Он напомнил, что из 50 миллиардов долларов, переданных Украине Евросоюзом, 33 являются займом.