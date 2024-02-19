Биржевая цена на мазут в России взлетела в два раза

Стоимость мазута на СПбМТСБ с середины января взлетела почти в два раза

За последний месяц, начиная с 16 января, стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) взлетела почти в два раза, до 26 277 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Отдельно в понедельник, 19 февраля, рост составил 3,54 процента. В последний раз на таком уровне топливо торговалось в конце октября прошлого года.

Вместе с мазутом пошли в рост цены на бензин и дизельное топливо. Марка Аи-92 выросла в цене до 47 117 рублей (плюс 1,69 процента), Аи-95 подорожал до 54 678 (плюс 2,2 процента). Все дизельное топливо прибавило более процента.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю переработка нефти в России снова ухудшилась. На тенденцию влияет ситуация на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые пострадали из-за атак украинских беспилотников. Начало снижению производства положила авария на нижегородском НПЗ «Лукойла».

На прошлой неделе стало известно, что с начала года вывоз высокооктановых бензинов из России упал на 27 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 639 тысяч тонн.