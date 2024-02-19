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12:47, 19 февраля 2024Россия

Москвич с лишним весом застрял в ванне с кипятком и получил тяжелые ожоги

MK.RU: в Москве мужчина с лишним весом застрял в ванне и получил тяжелые ожоги

Фото: Leon Seibert / Unsplash

Мужчина с лишним весом застрял в ванне с кипятком и получил тяжелые ожоги в Москве в квартире жилого дома на Открытом шоссе. Об этом стало известно MK.RU.

Как выяснило издание, 44-летний горожанин злоупотреблял спиртными напитками. По предварительной версии, он мог поскользнуться и не выбраться из ванной, которая наполнялась горячей водой.

Его крики услышали соседи и вызвали бригаду медиков. Пациента весом 180 килограммов отвезли в больницу, однако спасти жителя столицы не удалось.

Ранее сообщалось, что в Омске 11-месячный ребенок опрокинул чайник с кипятком и попал в реанимационное отделение больницы с термическим ожогом второй степени.

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      Анна Щербакова
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