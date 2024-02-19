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10:32, 19 февраля 2024Бывший СССР

«Мы заканчиваемся». Российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ. Он рассказал о ситуации на передовой

Украинский боец рассказал, что ВСУ ежедневно теряют до 20 человек под Работино

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российским разведчикам удалось перехватить телефонный звонок бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) домой. Во время разговора мужчины обсудили ситуацию на передовой. Военнослужащему сообщили, как обстоят дела у знакомых в зоне конфликта.

По словам Сергея, который, скорее всего, приходится родственником украинскому бойцу, обстановка на всех направлениях тяжелая, каждый день у кого-то из соседей проходят похороны.

Замкомандира рассказал о больших потерях у Работино

Мужчина рассказал военному, что, по словам племянника, приезжавшего на побывку, украинская армия несет большие потери. В районе населенного пункта Работино в Запорожской области, где он служит, ВСУ каждый день теряют по 15-20 бойцов, не считая раненых.

Саня приезжал позавчера, моего брата сын, с Работино. Приезжал на два дня, передохнуть, сейчас замкомандира. Говорит: «Серега (...) я вижу, что происходит». Мы, говорит, заканчиваемся

Сергейсобеседник бойца ВСУ

Военкор сообщил о вхождении российских войск в Работино

Вечером 18 февраля российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что Вооруженные силы России вошли в Работино.

Фото:Inna Varenytsia / Reuters

«Поступает информация о том, что бои идут в самом населенном пункте. Вернее, в том, что от него осталось», — уточнил он.

По словам Пегова, зацепиться на окраинах Работино первым группам российских военных удалось еще 17 февраля, но для развития успеха необходимо было дождаться удара со стороны Вербового, что и произошло в дальнейшем.

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Ранее в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Российская армия заняла четыре опорных пункта ВСУ в районе данного населенного пункта.

14 февраля он рассказал о сдавшейся в плен группе украинских бойцов под Работино. Рогов отметил, что командование ВСУ отправило военных на позиции, подконтрольные к тому моменту российским силам. По его словам, украинские солдаты добровольно приняли решение сдаться.

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      Варвара Кошечкина
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