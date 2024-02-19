«Мы заканчиваемся». Российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ. Он рассказал о ситуации на передовой

Украинский боец рассказал, что ВСУ ежедневно теряют до 20 человек под Работино

Российским разведчикам удалось перехватить телефонный звонок бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) домой. Во время разговора мужчины обсудили ситуацию на передовой. Военнослужащему сообщили, как обстоят дела у знакомых в зоне конфликта.

По словам Сергея, который, скорее всего, приходится родственником украинскому бойцу, обстановка на всех направлениях тяжелая, каждый день у кого-то из соседей проходят похороны.

Замкомандира рассказал о больших потерях у Работино

Мужчина рассказал военному, что, по словам племянника, приезжавшего на побывку, украинская армия несет большие потери. В районе населенного пункта Работино в Запорожской области, где он служит, ВСУ каждый день теряют по 15-20 бойцов, не считая раненых.

Саня приезжал позавчера, моего брата сын, с Работино. Приезжал на два дня, передохнуть, сейчас замкомандира. Говорит: «Серега (...) я вижу, что происходит». Мы, говорит, заканчиваемся Сергей собеседник бойца ВСУ

Военкор сообщил о вхождении российских войск в Работино

Вечером 18 февраля российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что Вооруженные силы России вошли в Работино.

Фото:Inna Varenytsia / Reuters

«Поступает информация о том, что бои идут в самом населенном пункте. Вернее, в том, что от него осталось», — уточнил он.

По словам Пегова, зацепиться на окраинах Работино первым группам российских военных удалось еще 17 февраля, но для развития успеха необходимо было дождаться удара со стороны Вербового, что и произошло в дальнейшем.

Ранее в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Российская армия заняла четыре опорных пункта ВСУ в районе данного населенного пункта.

14 февраля он рассказал о сдавшейся в плен группе украинских бойцов под Работино. Рогов отметил, что командование ВСУ отправило военных на позиции, подконтрольные к тому моменту российским силам. По его словам, украинские солдаты добровольно приняли решение сдаться.