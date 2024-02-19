«Мы заканчиваемся». Российские разведчики перехватили звонок бойца ВСУ. Он рассказал о ситуации на передовой
Российским разведчикам удалось перехватить телефонный звонок бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) домой. Во время разговора мужчины обсудили ситуацию на передовой. Военнослужащему сообщили, как обстоят дела у знакомых в зоне конфликта.
По словам Сергея, который, скорее всего, приходится родственником украинскому бойцу, обстановка на всех направлениях тяжелая, каждый день у кого-то из соседей проходят похороны.
Замкомандира рассказал о больших потерях у Работино
Мужчина рассказал военному, что, по словам племянника, приезжавшего на побывку, украинская армия несет большие потери. В районе населенного пункта Работино в Запорожской области, где он служит, ВСУ каждый день теряют по 15-20 бойцов, не считая раненых.
Саня приезжал позавчера, моего брата сын, с Работино. Приезжал на два дня, передохнуть, сейчас замкомандира. Говорит: «Серега (...) я вижу, что происходит». Мы, говорит, заканчиваемся
Военкор сообщил о вхождении российских войск в Работино
Вечером 18 февраля российский военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что Вооруженные силы России вошли в Работино.
«Поступает информация о том, что бои идут в самом населенном пункте. Вернее, в том, что от него осталось», — уточнил он.
По словам Пегова, зацепиться на окраинах Работино первым группам российских военных удалось еще 17 февраля, но для развития успеха необходимо было дождаться удара со стороны Вербового, что и произошло в дальнейшем.
Ранее в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Российская армия заняла четыре опорных пункта ВСУ в районе данного населенного пункта.
14 февраля он рассказал о сдавшейся в плен группе украинских бойцов под Работино. Рогов отметил, что командование ВСУ отправило военных на позиции, подконтрольные к тому моменту российским силам. По его словам, украинские солдаты добровольно приняли решение сдаться.