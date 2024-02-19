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13:36, 19 февраля 2024Россия

Названа причина оповещения жителей о чрезвычайной ситуации в Лобне

Часть жителей Лобни эвакуировали из домов из-за заминированного автомобиля

Фото: Александр Овчинников / Фотобанк Лори

В подмосковной Лобне включили режим оповещения о чрезвычайной ситуации и эвакуировали из домов часть жителей из-за заминированного автомобиля. Такую причину назвал источник РИА Новости в экстренных службах.

«После обнаружения заминированной автомашины эвакуировано более 300 жителей трех ближайших домов. Людей разместили в ближайшей школе», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, специалисты эвакуировали жителей двух домов на улице Дружбы и одного дома на улице Мирная. Других данных о ситуации источник не привел.

Жителей Лобни оповестили о чрезвычайной ситуации в понедельник, 19 февраля. Тогда сообщалось, что силовые структуры проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне подмосковного города.

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      Анастасия Шейкина
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