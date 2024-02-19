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13:00, 19 февраля 2024Россия

В подмосковном городе ввели режим оповещения жителей о чрезвычайной ситуации

В подмосковной Лобне ввели режим оповещения жителей о чрезвычайной ситуации

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В подмосковной Лобне ввели режим оповещения жителей о чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила глава городского округа Анна Кротова в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители. В данный момент в нашем городе введен режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Сотрудники силовых структур проводят проверочные мероприятия в центральном микрорайоне», — пояснила она.

По ее словам, пункты эвакуации развернуты в школах № 3 и № 5. Кротова призвала жителей соблюдать спокойствие, действовать организованно, а также строго выполнять указания сотрудников внутренних органов.

По данным Telegram-канала Shot, внутри одного из автомобилей была обнаружена взрывчатка. Сотрудники правоохранительных органов задержали возле машины мужчину.

Ранее стало известно, что неизвестные злоумышленники три раза подкладывали муляжи самодельных взрывных устройств (СВУ) у станции Несветай в Ростовской области.

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      Никита Абрамов
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