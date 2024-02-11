В российском регионе три раза находили муляж СВУ у станции

У станции Несветай в Ростовской области три раза подкладывали муляжи СВУ

Неизвестные злоумышленники три раза подкладывали муляжи самодельных взрывных устройств (СВУ) у станции Несветай в Ростовской области. Об этом стало известно Shot.

Уточняется, что в субботу, 10 февраля, у станции в российском регионе был обнаружен будильник с приклеенной к нему батареей и проводами. Перед этим злоумышленники ложно минировали станцию дважды — в конце января и начале февраля.

В первом случае у станции нашли привязанную к железнодорожным путям коробку с проводами, ведущими к телефону. Во второй раз сотрудники обнаружили подозрительный черный пакет с торчащими проводами. Внутри была старая батарейка.

По данным издания, на место происшествия все три раза вызывали саперов, однако взрывчатка не была обнаружена. Инциденты не приводили к задержкам в движении. Полиция занимается поиском злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Мордовии в отношении шестерых подростков возбудили уголовное дело из-за сообщений о лжеминировании. Подростки признались, что пошли на такой шаг, так как устали учиться и хотели получить повод пропустить занятия.