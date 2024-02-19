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20:50, 19 февраля 2024Силовые структуры

Трое мужчин выращивали кактусы с галлюциногеном в российской квартире и попались

Трое россиян попались на выращивании в квартире кактусов с галлюциногеном

Фото: Milada Vigerova / Unsplash

Во Владимирской области полицейские задержали троих жителей Александрова, которые выращивали коноплю и кактусы с галлюциногеном в одной из комнат квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанными оказались мужчины в возрасте 33, 30 и 26 лет. Против них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 по части 4 статьи 228.1 («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу, все они дали признательные показания.

По данным ведомства, для незаконной деятельности наркоаграрии переоборудовали одну из комнат в квартире своего подельника, установив в помещении вытяжку, кондиционеры и систему освещения. Полученный «урожай» они перерабатывали и перевозили в другое место для упаковки и дальнейшего сбыта. Всего у злоумышленников силовики изъяли четыре кактуса, части конопли, почти три килограмма марихуаны и шесть граммов наркотика МДМА.

Ранее полицейские задержали 48-летнюю жительницу Псковской области, которая выращивала коноплю на участке и закатывала ее в банки на зиму для личного потребления.

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      Олеся Мицкевич
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