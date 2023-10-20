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19:19, 20 октября 2023Силовые структуры

Россиянка выращивала коноплю и закатывала ее в трехлитровые банки на зиму

Под Псковом задержали женщину, закатывавшую коноплю в 3-литровые банки на зиму

Фото: Matteo Paganelli / Unsplash

Полицейские Псковской области задержали 48-летнюю местную жительницу, которая выращивала коноплю и закатывала ее в банки на зиму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

На участке в Печорском районе, где женщина проживает вместе с несовершеннолетней дочкой, сотрудники правоохранительных органов обнаружили восемь кустов конопли, а также 3,5 килограмма собранного растения и дегидратор для их сушки. Во время разговора с полицейскими задержанная заявила, что содержимое 3-литровых банок используется ей исключительно для личного потребления.

Ранее гражданин Грузии стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков из-за провоза в Россию плохо почищенной курительной трубки с остатками конопли.

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