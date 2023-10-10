Грузин провез нечищеную курительную трубку в Россию и стал фигурантом дела

В Пулково у гражданина Грузии нашли курительную трубку с остатками конопли

Гражданин Грузии стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков из-за провоза в Россию плохо почищенной курительной трубки с остатками конопли. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, сотрудники петербургского аэропорта Пулково нашли трубку у 34-летнего грузина, прилетевшего из Турции в Россию 16 августа, и отдали ее на экспертизу. Через месяц специалисты смогли найти на стенках приспособления для курения 0,08 грамма конопли.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. За такой вес ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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