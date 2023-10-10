Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:54, 10 октября 2023Силовые структуры

Грузин провез нечищеную курительную трубку в Россию и стал фигурантом дела

В Пулково у гражданина Грузии нашли курительную трубку с остатками конопли

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Гражданин Грузии стал фигурантом уголовного дела о контрабанде наркотиков из-за провоза в Россию плохо почищенной курительной трубки с остатками конопли. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, сотрудники петербургского аэропорта Пулково нашли трубку у 34-летнего грузина, прилетевшего из Турции в Россию 16 августа, и отдали ее на экспертизу. Через месяц специалисты смогли найти на стенках приспособления для курения 0,08 грамма конопли.

В отношении пассажира возбудили уголовное дело о контрабанде запрещенных веществ. За такой вес ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее в Крыму сотрудники полиции задержали 19-летнюю жительницу Пензы, подозреваемую в пропаганде наркотиков в интернете.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    «Боевики целились в тех, кто пытался сбежать». Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?

    Охлобыстин рассказал о слезах из-за песни маленькой девочки из Донбасса

    На фасаде здания в центре Москвы появилось необычное граффити

    Исполком УЕФА отменил решение о допуске до турниров юношеских сборных России

    Стала известна личность первого погибшего в Израиле россиянина

    Курортный роман в Дагестане закончился для россиянки побоями и кражей

    Минобороны заявило об уничтожении пушки М-46 ВСУ у Работино

    Футболист «Краснодара» высказался о возможном переходе в европейский клуб

    Россиянка ударила ножом малолетнего сына из-за ухода сожителя с другом

    Россиянам назвали необычный способ быстро проснуться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости