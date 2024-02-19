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14:32, 19 февраля 2024Россия

В Москве тренер ударилась головой о блин для штанги и оказалась в реанимации

В Москве фитнес-тренер ударилась головой о блин для штанги и попала в реанимацию

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве тренер фитнес-клуба вылетела с беговой дорожки во время пробежки, после чего ударилась головой о блин для штанги. Россиянка оказалась в реанимации, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, 37-летней женщине стало плохо во время тренировки в зале на Семеновской улице — у нее начался судорожный приступ. После удара головой о блин для штанги она получила тяжелую черепно-мозговую травму и эпидуральную гематому.

Россиянку прооперировали и поместили в реанимацию, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Москве 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой на тренировке по фехтованию в фитнес-клубе «Энигма». Школьницу экстренно госпитализировали с колотым ранением в районе ключицы.

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      Анастасия Шейкина
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