Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:22, 14 ноября 2023Россия

15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

Mash: в Москве 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в фитнес-клубе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой на тренировке по фехтованию в фитнес-клубе «Энигма». Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, школьницу экстренно госпитализировали с колотым ранением в районе ключицы. Ее состояние оценивается как стабильное, несмотря на потерю крови.

Как пишет канал, в момент происшествия пострадавшая была без грудной защиты, а на шпаге ее напарницы отсутствовал предохранитель наконечника. В причинах этого разбирается полиция.

Ранее в Новосибирске десятилетний школьник попал в больницу с сотрясением головного мозга после тренировки по боксу. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын не поздоровался с тренером, чем тот возмутился. После этого на занятии мужчина поставил мальчика на спарринг по очереди против четверых противников. Когда ребенок вернулся домой, женщина заметила у него кровоподтеки и синяки на обоих ушах.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Рубль продолжил укрепляться. Сколько будет стоить доллар к концу года?

      Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

      Английские фанаты вспомнили Аршавина и назвали его машиной по забиванию голов

      Премьер Литвы допустила лишение Лиепы гражданства

      В Минобороны Украины назвали причины удара по 128-й бригаде ВСУ

      15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в московском фитнес-клубе

      Санду предложила лишить денег ЕС неправильно проголосовавших молдован

      Россиян предупредили о самых опасных хакерских атаках в 2024 году

      В московском хостеле нашли двух мужчин без признаков жизни

      В Киеве предрекли большую беду в случае проведения президентских выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости