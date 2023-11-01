Российский школьник попал в больницу из-за мести тренера по боксу

В Новосибирске школьник получил сотрясение мозга после тренировки по боксу

В Новосибирске 10-летний школьник попал в больницу с сотрясением головного мозга после тренировки по боксу. Об этом порталу НГС сообщила мама российского школьника Кристина.

Она уточнила, что инцидент произошел 25 октября в спортивном центре в Западном микрорайоне. «Так получилось, что сын не поздоровался с тренером, то ли задумался или еще что, тренер ему сказал: «Ты ничего сказать не хочешь?» Тогда сын поздоровался и пошел переодеваться», — поделилась она. По словам Кристины, после этого на занятии тренер поставил ее сына в спарринг по очереди против четверых мальчиков. При этом тренер велел школьнику «не реветь», утверждает она. Так длилось шесть раундов.

Когда ребенок вернулся домой, женщина заметила у него кровоподтеки и синяки на обоих ушах. Кроме того, школьник жаловался на головную боль и тошноту. Ребенка на скорой увезли в больницу, где врачи сделали рентген и диагностировали у него сотрясение головного мозга. Мальчика госпитализировали.

Кристина также добавила, что связалась с тренером. «Тренер сказал, что так формирует дисциплину. Всех наказывают и маленьких, и больших. Он заявил, что как считает нужным, так и будет делать», — рассказала она. Женщина отметила, что тренера не отстранили от работы. В настоящее время родители школьника задумываются о переводе ребенка в другое заведение.

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