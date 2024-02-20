Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:38, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

Американский журналист поделился впечатлениями от России

Журналист Atlantic Вуд: репортажи Карлсона о благополучии россиян правдивы

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Репортажи американского журналиста Такера Карлсона, которые он снимал из Москвы, незаслуженно подвергаются критике, считает обозреватель журнала Atlantic Грэм Вуд.

Он отметил, что у американцев устаревшие представления о жизни россиян. «Роскошь столицы, которую видит Карлсон и которую видел я, не мимолетна и не подбиралась специально для тех, кто сюда приезжает», — заверил журналист.

Он также поделился собственными впечатлениями от поездки в Россию. В частности, он восхитился супермаркетом в Махачкале, который, по его словам, был потрясающем и не уступал высококлассным продуктовым магазинам в Вашингтоне или Далласе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов сообщил об ожесточенных боях у Работино и Вербового

      В сети опубликовали фото младшей сестры Кейт Миддлтон в бикини

      Названа новая глобальная угроза

      Американский журналист поделился впечатлениями от России

      В России запустят первое производство отечественных подушек безопасности

      Военный высказался о судьбе танков в современных военных конфликтах

      Сальдо назвал ряд областей Украины «абсолютной Россией»

      Стало известно о бойцах ВСУ в подземельях завода в Авдеевке

      ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку

      Назван источник продолжающегося финансирования украинской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше