Американский журналист поделился впечатлениями от России

Журналист Atlantic Вуд: репортажи Карлсона о благополучии россиян правдивы

Репортажи американского журналиста Такера Карлсона, которые он снимал из Москвы, незаслуженно подвергаются критике, считает обозреватель журнала Atlantic Грэм Вуд.

Он отметил, что у американцев устаревшие представления о жизни россиян. «Роскошь столицы, которую видит Карлсон и которую видел я, не мимолетна и не подбиралась специально для тех, кто сюда приезжает», — заверил журналист.

Он также поделился собственными впечатлениями от поездки в Россию. В частности, он восхитился супермаркетом в Махачкале, который, по его словам, был потрясающем и не уступал высококлассным продуктовым магазинам в Вашингтоне или Далласе.