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18:05, 20 февраля 2024Силовые структуры

Неизвестный в маске напал на двух россиянок в подъезде

В Ярославле разыскивают насильника в маске, напавшего на двух женщин в подъезде

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ярославле разыскивают мужчину в маске, напавшего на 47-летную и 25-летную женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел во Фрунзенском районе. Неизвестный подкараулил потерпевших в подъезде, уточняет MK.RU. Они смогли отбиться от него.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ.

Теперь силовики ищут худого мужчину в возрасте от 20 до 25 лет, роста 168-170 сантиметров. Пострадавшие запомнили, что он был одет в черный пуховик с капюшоном, голубые джинсы, черные кроссовки и шапку.

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      Екатерина Кашурникова
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