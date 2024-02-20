Путин назвал традиционные ценности едиными для любого здорового человека

Президент Путин: традиционные ценности едины для любого здорового человека

Традиционные ценности являются едиными для любого здорового человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства порассуждал об этом во время выступления на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени».

«Для любого здорового человека это тоже традиционные ценности. И очень много людей, я уж не говорю про те страны, которые мы называем дружественными, но даже в так называемых недружественных странах подушка безопасности для этих традиционных ценностей оказалась большой и надежной», — пояснил он.

23 января Путин дал старт Году семьи в России. Как отметил глава государства, главное предназначение семьи — это рождение детей, продолжение рода, а значит, продолжение народа и его многовековой истории.

Ранее президент заявил, что рад установлению в России моды на многодетность. Он указал на важность возрождения традиции многодетной семьи и призвал максимально внимательно относиться к укреплению семейных ценностей.