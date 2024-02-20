Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:51, 20 февраля 2024Россия

Путин рассказал о бегстве украинских войск из Авдеевки

Путин: приказ ВСУ об отходе из Авдеевки был отдан после бегства украинских войск

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдали приказ об отходе из Авдеевки после бегства украинских войск оттуда. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу раскрыл детали операции в Авдеевке

      Шойгу заявил о контроле над населенным пунктом Крынки

      США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Газе

      Шойгу рассказал о потерях ВСУ в ходе контрнаступления

      Путин призвал добиваться соблюдения мигрантами законов и традиций России

      В боях за Авдеевку принял участие предназначавшийся для Польши трофейный танк

      Бойца «Азова» заочно осудили за приказ обстрелять из гаубицы жилой массив в ДНР

      Путин рассказал о бегстве украинских войск из Авдеевки

      Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в душ

      Путин заявил о наставшем времени России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше