Путин рассказал о бегстве украинских войск из Авдеевки

Путин: приказ ВСУ об отходе из Авдеевки был отдан после бегства украинских войск

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдали приказ об отходе из Авдеевки после бегства украинских войск оттуда. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.