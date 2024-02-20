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12:14, 20 февраля 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили об обнаружении в Авдеевке складов западного оружия

Советник главы ДНР Кимаковский: в Авдеевке обнаружены схроны оружия НАТО

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Донецкой народной республике после освобождения Авдеевки обнаружено несколько складов оружия западного образца, в том числе схроны газовых гранат. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«За последние сутки [обнаружено] несколько схронов, в которых хранилось вооружение, которое, очевидно, поставлено странами НАТО. В их числе и газовые гранаты, которые противник активно применял против наших бойцов», — заявил чиновник.

Он добавил, что склады удалось вскрыть благодаря операции по обнаружению очагов концентрации боекомплектов украинской армии.

Ранее стало известно, что при отступлении из Авдеевки солдаты Вооруженных сил Украины бросили в городе западную бронетехнику. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, сейчас специалисты проводят ее обследование.

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      Глеб Палехов
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