В ДНР сообщили об обнаружении в Авдеевке складов западного оружия

Советник главы ДНР Кимаковский: в Авдеевке обнаружены схроны оружия НАТО

В Донецкой народной республике после освобождения Авдеевки обнаружено несколько складов оружия западного образца, в том числе схроны газовых гранат. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«За последние сутки [обнаружено] несколько схронов, в которых хранилось вооружение, которое, очевидно, поставлено странами НАТО. В их числе и газовые гранаты, которые противник активно применял против наших бойцов», — заявил чиновник.

Он добавил, что склады удалось вскрыть благодаря операции по обнаружению очагов концентрации боекомплектов украинской армии.

Ранее стало известно, что при отступлении из Авдеевки солдаты Вооруженных сил Украины бросили в городе западную бронетехнику. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, сейчас специалисты проводят ее обследование.