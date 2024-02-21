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14:11, 21 февраля 2024Культура

Актер Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле

Актер Анатолий Белый заявил, что он востребован публикой в Израиле

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Покинувший Россию в 2022 году актер Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) оценил свою востребованность в Израиле. Об этом он рассказал в интервью шоумену Михаилу Шацу (признан в РФ иноагентом), выпуск доступен на YouTube.

Артист сравнил себя по популярности с комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом). «Мы идем ноздря в ноздрю. Да-да, у него 25-30 [концертов], а у меня 23. Но это очень хороший показатель», — заявил Белый.

По словам актера, за прошедший год он успел побывать в Америке и ряде стран Европы. Белый подчеркнул, что благодарен публике.

Ранее моноспектакль Белого «Я здесь» отменили в Грузии. По словам организаторов, отмена постановки произошла из-за проблем с прямыми перелетами от Тель-Авива, где живет артист, до Тбилиси.

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      Мария Рюрикова
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