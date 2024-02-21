Флоренс Пью заподозрили в романе с номинантом на «Оскар»

The Sun: Флоренс Пью заподозрили в романе с актером Полом Мескалем

Британскую актрису Флоренс Пью заподозрили в романе с ирландским актером Полом Мескалем. Об этом сообщает The Sun.

Знаменитости были замечены вместе на вечеринке кинопремии BAFTA-2024, а до этого их заметили на ужине в Нью-Йорке.

«Флоренс и Пол вращаются в одних и тех же кругах и уже некоторое время являются друзьями. Если бы их дружба переросла во что-то более романтичное, никто бы не удивился», — сообщили источники издания.

Пол Мескал прославился ролью в мини-сериале «Нормальные люди» и удостоился премии BAFTA TV и номинации на «Эмми». В 2022 году он сыграл главные роли в фильмах «Твари божьи» и «Солнце мое». Роль в последнем принесла Мескалу номинацию на «Оскар» и BAFTA.

Ранее сообщалось, что американскую телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в новом романе. По словам инсайдеров, 43-летняя бывшая жена скандального рэпера Канье Уэста сейчас состоит в романтических отношениях с 31-летним игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим.