Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 21 февраля 2024Мир

Госсекретарь США отверг дипломатическое решение конфликта на Украине

Госсекретарь США Блинкен отверг дипломатическое решение конфликта на Украине

Фото: Silvia Izquierdo / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг возможность для переговоров и дипломатического решения украинского конфликта. Его цитирует агентство Reuters.

Как указал глава Госдепа в беседе с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Вашингтон «не видит условий для дипломатии».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Запад видит только военное решение конфликта на Украине. Он также напомнил про запрет властей в Киеве на переговоры с российским руководством.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Угрожавший ножом полицейским россиянин пойдет под суд

      В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

      В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

      Жена добровольца из «Шторм Z» недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

      Украинские войска нанесли удар по больнице в Донецке

      Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

      Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

      Иностранца осудят за совершенную девять лет расправу над россиянкой

      Раскрыто место съемок «Бегущего по лезвию 2099»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше