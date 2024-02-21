Госсекретарь США отверг дипломатическое решение конфликта на Украине

Госсекретарь США Блинкен отверг дипломатическое решение конфликта на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг возможность для переговоров и дипломатического решения украинского конфликта. Его цитирует агентство Reuters.

Как указал глава Госдепа в беседе с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, Вашингтон «не видит условий для дипломатии».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Запад видит только военное решение конфликта на Украине. Он также напомнил про запрет властей в Киеве на переговоры с российским руководством.