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09:19, 21 февраля 2024Мир

В МИД рассказали о способе решения Западом конфликта на Украине

Замглавы МИД Галузин: Запад видит только военное решение конфликта на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Запад видит только военное решение конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

По мнению замглавы МИД, ни Украина, ни Запад не демонстрируют стремления к мирному разрешению кризиса. Он также напомнил про запрет властей Украины на переговоры с российским руководством.

«Они рассматривают выход из него [конфликта] только через призму войны и намерены вести боевые действия "до победного конца"», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что Запад продолжает оказывать военную помощь Украине и тренировать бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). По мнению Галузина, встречи западных политиков по урегулированию на Украине фактически направлены на вовлечение стран «глобального Юга» в действия против России.

Ранее Галузин указал на фиаско Запада в случае краха Украины из-за отсутствия западного финансирования. По его словам, западные политики не хотят признать несбыточность мечты о нанесении России «стратегического поражения».

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      Юрий Леонов
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