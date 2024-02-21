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09:00, 21 февраля 2024Мир

МИД России указал на фиаско Запада в случае краха Киева

Замглавы МИД Галузин: крах Киева будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Крах Киева из-за отсутствия западного финансирования будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией. На это указал замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Он утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) существуют лишь благодаря военной поддержке западных стран, а в Киеве признают, что в случае ее прекращения украинская армия продержится 1-2 месяца.

«Ясно одно — киевский режим стал для западников "чемоданом без ручки", который нести тяжело, а бросить жалко», — сказал дипломат. По его словам, западные политики не хотят признать несбыточность мечты о нанесении России «стратегического поражения».

Галузин отметил, что российская сторона не слышала о новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев. Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобных предложений было бы больше, если бы Киев не отвергал идеи посредничества, выдвигаемые странами мирового большинства.

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      Семен Александров
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