Пентагон обнаружил проблему с боеспособностью переданной ВСУ техники

Bloomberg: США передали Украине технику без плана поддержки боеспособности

Министерство обороны США передало Украине технику без плана поддержки боеспособности и достаточного количества запчастей. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщается, Пентагон предоставил Украине танки Abrams и системы ПВО Patriot, обеспечив лишь базовую программу подготовки украинских военных и минимальные комплекты запчастей. Ведомство не организовало повышение квалификации экипажей и не предоставило дополнительные комплекты запчастей и оборудование для технического обслуживания.

«Хотя Министерство обороны в настоящее время разрабатывает такой план, недальновидность в этом вопросе вызывает беспокойство и должна быть незамедлительно исправлена», — заявил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Отмечается, что без запланированной материально-технической поддержки, включая запчасти, боеприпасы и техобслуживание, ВСУ не смогут поддерживать вооружение в боеспособном состоянии. Минобороны США предоставило расходные материалы и запасные части на срок до 30 сентября, но дальнейшее обслуживание техники усложняется ситуацией с принятием пакета помощи Украине.

Ранее CNN сообщило со ссылкой на источники в Вооруженных силах США, что американские военные столкнутся с отсутствием финансирования уже в мае в случае отказа Конгресса одобрить военную помощь Украине. Командование войск США в Европе весной столкнется с трудностями в переброске подразделений.