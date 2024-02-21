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07:54, 21 февраля 2024Среда обитания

Россиян предупредили о наказании за удобрения на даче

Юрист Коломийцев: за неправильное хранение удобрений грозит штраф до 7000 рублей

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

За неправильное хранение органических и минеральных удобрений на даче россиянам грозит штраф до 7000 рублей. О наказании владельцев загородных участков предупредил юрист Сергей Коломийцев в беседе с aif.ru.

Эксперт пояснил, что минеральные удобрения нужно хранить по инструкции на упаковке, но обязательно в закрытых помещениях и с соблюдением необходимого уровня влаги. «Ни в коем случае не могут храниться они на открытом воздухе, даже при условии укрытия их от дождя водоотталкивающими материалами», — уточнил Коломийцев.

Органические удобрения (навоз, перегной, торф) можно хранить на открытом воздухе, но нужно создать для этого специальную площадку. «Это могут быть ямы или хранилища на поверхности с бортиками и укрытием сверху», — рассказал юрист.

Коломийцев отметил, что главное, в обоих случаях, — не допустить попадания удобрений на соседние земли, в водоемы и системы водоснабжения. «Возможные последствия смыва (или иного пути попадания вовне) удобрений, а равно нарушение порядка их хранения трактуется как причинение вреда окружающей среде и в соответствии со статьей 8.2 Кодекса об административных нарушениях РФ может наказываться штрафом. Для физических лиц его размер колеблется от 2000 до 7000 рублей», — заключил эксперт.

Ранее россиян предостерегли от выращивания некоторых популярных растений на даче. Так, получить штраф можно за выращивание ромашки, мяту, одуванчика лекарственного, а также различных видов амброзии.

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      Нина Ташевская
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