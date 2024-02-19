Россиян предостерегли от выращивания ряда популярных растений на даче

Юрист Пилюк: за выращивание мяты, ромашки и одуванчика можно получить штраф

За ромашку на даче можно получить штраф. От выращивания этого и ряда других растений на участке россиян предостерег юрист Дмитрий Пилюк в разговоре с «Вечерней Москвой».

Специалист отметил, что помимо ромашки на даче законом запрещено выращивать мяту, одуванчик лекарственный, а также различные варианты амброзии — всего у этого растения не менее 50 разновидностей. Тем, кто откажется убрать их со своего участка, может грозить штраф от 300 до 500 рублей. Россиянам, на дачах которых обнаружат чертополох, борщевик Сосновского и осот полевой, может грозить административное наказание.

Юрист также рассказал, что существует достаточно много растений, которые содержат психотропные вещества, используемые для изготовления наркотиков или их прекурсоров. В соответствии с постановлением правительства № 934 от 27.11.2010 года, в данный список в том числе входят любые грибы с содержанием псилоцина, мак восточный и роза гавайская. Распространение таких культур на участке чревато штрафом до 300 тысяч рублей, а также исправительными работами или лишением свободы на срок до 480 часов.

Наконец, эксперт посоветовал не сажать на даче виноград сорта «Изабелла», или американский виноград, из-за высокого содержания в нем токсичного для организма метилового спирта. Он предупредил, что употребление вина, изготовленного из этого сорта, может быть опасным для жизни.

Днем ранее депутат Госдумы Гаврилов сообщил, что за выращивание популярного садового цветка ипомеи можно получить до двух лет тюрьмы.