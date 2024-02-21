Российские войска отразили контратаку ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило об отражении контратаки ВСУ в Запорожской области

Подразделения российской группировки войск «Восток» отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новозлатополь Запорожской области на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны Украины в районе Владимировки и Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что за сутки противник потерял на южнодонецком направлении до 210 бойцов, два танка, три автомобиля, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 18 900 единиц военной автомобильной спецтехники, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15 149 танков и других боевых бронемашин, 471 зенитный ракетный комплекс, 13 042 беспилотника, 572 самолета и 266 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка ДНР. Операция готовилась с осени 2023 года и завершилась 17 февраля. По словам главы Минобороны, в ходе боев за населенный пункт Вооруженные силы России наносили по городу до 450 высокоточных ударов в сутки.