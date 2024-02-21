Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 21 февраля 2024Россия

Российские войска отразили контратаку ВСУ в Запорожской области

Минобороны России сообщило об отражении контратаки ВСУ в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новозлатополь Запорожской области на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также нанесено огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны Украины в районе Владимировки и Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР).

Конашенков добавил, что за сутки противник потерял на южнодонецком направлении до 210 бойцов, два танка, три автомобиля, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 18 900 единиц военной автомобильной спецтехники, 8124 орудия полевой артиллерии и минометов, 1223 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15 149 танков и других боевых бронемашин, 471 зенитный ракетный комплекс, 13 042 беспилотника, 572 самолета и 266 вертолетов ВСУ.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль города Авдеевка ДНР. Операция готовилась с осени 2023 года и завершилась 17 февраля. По словам главы Минобороны, в ходе боев за населенный пункт Вооруженные силы России наносили по городу до 450 высокоточных ударов в сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Глыба льда рухнула на девушку в центре Москвы

      Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

      Барсук превратил дом семьи в «фильм ужасов» и нанес ущерб на 234 тысячи рублей

      В Германии вступление Украины в ЕС сравнили с морковкой для осла

      Названа подходящая для каждого физического нагрузка

      Зендея и Тимоти Шаламе появились на публике в парных нарядах

      Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ

      Цыгане в Закарпатской области Украины избили сотрудника военкомата

      Актер Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше