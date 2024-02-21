Жена добровольца из «Шторм Z» недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

В Волгограде жена бойца СВО недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

Россиянка из Волгограда Мелине А., жена добровольца из отряда «Шторм Z», недосчиталась денег на карте супруга Вахтанга и забила тревогу. Об этом сообщает портал V1.RU.

Как сообщила женщина, ее муж после заключения контракта с Министерством обороны России регулярно получал полагавшиеся ему выплаты и старался каждый месяц отсылать часть денежного довольствия домой. Однако 15 декабря прошлого года он предупредил супругу, что его отправляют на штурм украинских позиций, телефон он оставляет у товарища, и тот сам совершит денежный перевод.

С тех пор Вахтанг не выходил на связь, а сослуживец, которому военнослужащий оставил свой телефон, денег так и не перевел. Более того, на банковской карте Вахтанга также не оказалось денег. После того, как Мелине попыталась связаться с товарищем супруга, тот отправил ей сообщение, в котором призвал не обращаться в правоохранительные органы.

«Соберись, но Вахи больше нет с нами. Не надо никуда ходить. Деньги будут у тебя сегодня, давай по-хорошему решим, мирным путем. Я знаю, что сделал очень плохо и ты не хочешь меня слушать (...) Я еще хочу детей своих увидеть. Ладно я — идиот, но не дай детям моим без отца остаться, прошу», — говорилось в сообщении. Собеседник пообещал вернуть деньги, но больше на сообщения не отвечал, и денег не перевел.

При этом командование части, к которой был приписан Вахтанг, сообщило Мелине, что по документам ее муж пока в статусе пропавшего без вести. Эти же данные ей сообщили в Следственном комитете. Было ли возбуждено уголовное дело по факту хищения денег военнослужащего, V1.RU не сообщает.

Ранее в Свердловской области мать участника спецоперации вскрыла цинковый гроб с телом сына из-за риска лишиться государственных выплат. Родственница военнослужащего сделала это из опасения, что не получит денег из-за медицинского заключения, согласно которому мужчины не стало из-за сильного душевного волнения, а не из-за полученных в бою ранений.