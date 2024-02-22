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16:20, 22 февраля 2024Ценности

Клава Кока показала фигуру после набора веса и порадовала фанатов

Кадр: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) показала фигуру после набора веса и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале видео 27-летняя исполнительница позировала в сером наряде, который состоял из облегающего топа и брюк. При этом она указала вес 55 килограммов и взялась за кожу на подбородке и животе.

Затем артистка предстала на размещенных кадрах в черном корсете на шнуровке, поедая политую шоколадом сдобу. Звезда отметила, что в данный момент весит 57 килограммов. «До — после... Как вам результат?» — поинтересовалась она у поклонников.

Подписчики оценили ролик в комментариях. «Спасибо за видео. Как же мы гонимся за стандартами и страдаем от этого», «Лучшее "до и после"», «Хорошего должно быть много», «Вот и как ее не любить после такого? Богиня», «Вы просто красотка! Делайте, что хочется», — поддержали пользователи сети певицу.

Ранее в феврале российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру до и после похудения. 44-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом 2» позировала в раздельном купальнике.

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      Карина Черных
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