Крупнейший производитель стекла решил избавиться от российских заводов

Японский производитель стекла AGC продал российские заводы холдингу «Адамант»

Крупнейший производитель стекла в мире, японская компания AGC продала российские активы. Об этом со ссылкой на директора предприятий Сергея Князева сообщает «Коммерсантъ».

Борский стекольный завод (БСЗ) и Клинский стекольный завод (КСЗ) выкупил многопрофильный холдинг из Санкт-Петербурга «Адамант». Сделка была проведена 19 февраля, однако ее сумма остается неизвестной. В 2022 году японская компания приостановила инвестиции и сократила поставки продукции на российский рынок. Позднее от активов решили избавиться.

Крупнейший в России производитель автомобильного стекла, Борский стекольный завод японский производитель купил в 1997 году. Предприятие производит 1,2 тысячи тонн стекла в сутки и до 1,5 миллиона машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. Клинский завод был построен в 2004 году — площадка выпускает 1,6 тысячи тонн флоат-стекла в сутки.

В конце декабря 2023 года японский производитель шин Bridgestone продал завод в Ульяновске группе S8 Capital. Российская компания получила завод и дистрибьютора на территории страны. По оценке аналитика Advance Capital Павла Терентьева, стоимость российских активов Bridgestone могла составить 7,5–9,8 миллиарда рублей.