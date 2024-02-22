Медведев порассуждал о судьбе украинских военных после СВО

Медведев: после СВО к бойцам ВСУ можно отнестись как к солдатам вермахта

После окончания специальной военной операции (СВО) к бойцам Вооруженных сил Украины можно применить подход, которым руководствовался СССР по отношению к солдатам вермахта и другим участникам немецкой военной машины. Об этом на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что такой подход применялся и может применяться к тем, кто не совершал военных преступлений. «Им (немецким военнослужащим, участвовавшим во Второй мировой войне — прим. «Ленты.ру») простили, если они не были изобличены в преступлениях против человечности, в геноциде, истреблении (...) по национальному признаку и так далее», — порассуждал Медведев.

В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применен Дмитрий Медведев

Также политик перечислил те категории немецких военнослужащих, которые по итогам войны стали фигурантами уголовного преследования — к нам, как напомнил Медведев, относились активисты НСДАП, СС и партийно-политический аппарат Третьего рейха.

В 2022 году глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявлял, что под трибунал по итогам СВО будут подведены все военные преступники, а не только азовцы («Азов» — запрещенная в России террористическая организация), потому что по мере расследования вскрываются преступления, совершенные бойцами других подразделений ВСУ.