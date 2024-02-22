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13:10, 22 февраля 2024Наука и техника

Медведев рассказал о 1500-процентном росте производства вооружений

Медведев: производство ракет, снаряд и бомб выросло на 1000-1500 процентов

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

С начала специальной военной операции (СВО) производство вооружений по отдельным позициям выросло на порядок. Об этом заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

По словам зампреда Совбеза, абсолютно очевидно, что «оборонно-промышленный комплекс в период военных действий и в обычной жизни работает по-разному». «У нас по отдельным позициям, по средствам поражения, — я имею в виду ракеты, снаряды, бомбы, — производство выросло от 2 до 10 или 15 раз, то есть на 1000-1500 процентов», — сказал Медведев.

Зампреда Совбеза добавил, что наращивание объемов выпуска военной продукции позволяет добиваться результата. «Поэтому наш оборонно-промышленный комплекс, на мой взгляд, выдержал проверку СВО, и зарекомендовал себя самым лучшим образом», — заявил Медведев, уточнив, что российские успехи признаются западными аналитиками.

В декабре прошлого года в публикации американского издания Defense News эксперты Макс Бергманн и Тина Долбая рассказали, что российский оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал поразительную адаптивность к западным санкциям. Авторы признали, что Россия приложила значительные усилия по увеличению производства военной техники, включая танки, гранатометы, артиллерийские системы и ракеты. Согласно аналитикам, по ряду изделий показатели производства выросли не в разы, а на порядок, что может дать Москве преимущество в 2024 году.

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      Иван Потапов
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