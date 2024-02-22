Минобороны заявило о поражении силами ПВО ракеты С-200 и дрона над Россией

МО: над Брянской областью сбили дрон, над Ростовской областью ракету С-200

Над двумя регионами России системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету С-200 и беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Силы ПВО сбили ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей, в Ростовской области. Беспилотник был поражен в Брянской области. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В январе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник в Неклиновском районе Ростовской области. Перехваченный дрон упал на территорию загородного лагеря. Летательный аппарат был оснащен взрывным устройством, которое сдетонировало.

До этого два беспилотника сбили в Каменском районе Ростовской области. При падении их обломков никто не пострадал.