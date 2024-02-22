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17:28, 22 февраля 2024Забота о себе

Врач рассказал об опасности промывания носа

Оториноларинголог Зайцев: промывание носа водой с солью пересушивает слизистую

Фото: BY-_-BY / Shutterstock / Fotodom

Промывание носа с солью может ухудшить состояние при заложенности носа, предупредил врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев. Об опасности популярного метода борьбы с отечностью и насморком он рассказал в беседе с aif.ru.

По словам Зайцева, промывание носа раствором из воды и соли только кажется безобидной процедурой. «Важны еще и сила напора струи, и частота, и общее состояние носа. Так, например, если слизистая и так сухая, то использование соли еще сильнее может ее пересушить», — объяснил он.

Врач также уточнил, что при промывании раствор попадает в пазухи носа, но обратно выйти не может, из-за чего может начать развиваться гайморит.

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Оптимальным средством борьбы с задолженностью носа он назвал использование детских сосудосуживающих капель со сниженной концентрацией препарата. Кроме капель, продолжил Зайцев, следует использовать антисептик или антибиотик местного применения, однако выбор таких средств надо обязательно согласовать с врачом. Заниматься самолечением категорически нельзя.

Ранее отоларинголог Светлана Марнова рассказала об опасных причинах появления пробок на миндалинах. Она рассказала, что пробки могут возникать при воспалениях и новообразованиях в носу, а также при проблемах с пищеводом.

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      Александра Лисица
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