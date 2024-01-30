Врач предупредила об опасных причинах появления пробок на миндалинах

Отоларинголог Марнова: пробки в горле могут указывать на проблемы с пищеводом

Пробки, образующиеся в углублениях небных миндалин, которые также называют тонзиллолитами, могут указывать на несколько проблем со здоровьем, рассказала отоларинголог Светлана Марнова. Об опасных причинах появления пробок она предупредила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Марновой, обычно тонзиллолиты сами выходят из миндалин, когда человек разговаривает, ест или пьет. Если пробка вызывает дискомфорт в виде ощущения инородного тела или неприятный запах изо рта, можно легко надавить на миндалину или несильным напором ирригатора вымыть пробку из миндалины, объяснила она. Если же пробки в горле вызывают длительный дискомфорт, а их удаление на короткое время решает проблему, это может указывать на проблемы с несколькими органами, уточнила Марнова.

Она рассказала, что пробки могут возникать при воспалениях и новообразованиях в носу, проблемах с пищеводом. «Заброс кислоты из желудка в пищевод, в горло, тоже может давать жалобы на периодические боли в горле, неприятный запах или ощущение инородного тела в горле», — говорит врач. Отоларинголог добавила, что к пробкам также могут привести кариес или проблемы с деснами.

При этом, подчеркнула она, при наличии пробок не нужны промывания небных миндалин, поскольку они дадут лишь временный эффект, бесполезны также физиотерапия, фитопрепараты и гомеопатические средства.

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