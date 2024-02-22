Раскрыта причина перепалки со стрельбой на улице Краснодара

Перепалка со стрельбой в Краснодаре произошла из-за девушки

Россиянин выстрелил в живот незнакомцу во время перепалки на улице

Начало событий в новости Россиянин выстрелил в живот незнакомцу во время перепалки на улице

Перепалка со стрельбой между цыганами на улице Краснодара произошла из-за девушки. Причину произошедшего раскрыл Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, конфликт начался в одной из комнат дома на улице 3-й Звенигородской. 23-летний нападавший приехал к знакомому, с которым не поделил девушку, а во время конфликта достал ружье и выстрелил оппоненту в живот. Потерпевшему потребовалась операция.

Ранее сообщалось, что все произошло накануне ночью. Мужчина с непогашенной судимостью выстрелил в живот 20-летнему незнакомцу во время случайной ссоры на улице. Его задержали по статье о покушении. Находившееся при нем ружье полицейские нашли в канаве

