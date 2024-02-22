Россиянин выстрелил в живот незнакомцу во время перепалки на улице

В Краснодаре мужчина выстрелил в живот незнакомцу во время перепалки на улице

В Краснодаре 23-летний местный житель выстрелил в живот 20-летнему незнакомцу во время случайной перепалки. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, ночью мужчина с непогашенной судимостью внезапно поссорился с прохожим на улице. Причины конфликта неизвестны. Однако фигурант достал ружье и выстрелил в оппонента. Потерпевшего удалось спасти, сейчас он в стабильно тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали и возбудили дело по статье о покушении. Отмечается, что полицейским удалось найти оружие в канаве.

Ранее стало известно, что в Москве 28-летняя беременная женщина попала в больницу с огнестрельным ранением из-за того, что в ее сумочке самопроизвольно выстрелил травматический пистолет.